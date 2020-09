Uomini e Donne | l' esterna tra Gianluca e Camilla | ecco come è andata

Leggi su blogo

(Di lunedì 14 settembre 2020)entra in studio dopo l'fatta con. Scende il led con il video:"Di cosa in comune ne abbiamo... c'; tanto dietro, non mi spaventa all'idea di innamorarmi, anzi... E' da tanto che non provo qualcosa per qualcuno" racconta lei. 14 settembre 2020 15:38.