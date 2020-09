Ufficiale: Cesena, arriva Sala dal Milan (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Cesena ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Milan del centrocampista Alessandro Sala, classe 2001. Questo il comunicato del club: “Il Cesena FC comunica di aver definito nella giornata di oggi l’acquisizione a titolo temporaneo dalla società AC Milan del calciatore Alessandro Sala. Diciannove anni compiuti lo scorso 7 maggio, il centrocampista nato a Sesto San Giovanni è reduce da due stagioni nella Primavera rossonera nel corso delle quali ha collezionato diciannove presenze e messo a segno tre reti. Nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento a Villa Silvia”. Foto: Instagram Cesena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilha ufficializzato l’arrivo in prestito daldel centrocampista Alessandro, classe 2001. Questo il comunicato del club: “IlFC comunica di aver definito nella giornata di oggi l’acquisizione a titolo temporaneo dalla società ACdel calciatore Alessandro. Diciannove anni compiuti lo scorso 7 maggio, il centrocampista nato a Sesto San Giovanni è reduce da due stagioni nella Primavera rossonera nel corso delle quali ha collezionato diciannove presenze e messo a segno tre reti. Nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento a Villa Silvia”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

