"Se una donna non si mette un po' di rossetto, dove va?": le parole al comizio dell'ex senatore Perrone candidato a sindaco di Corato

"Una donna può anche essere bella di natura, ma se non si mette un po' di rossetto, dove va?". Sono le parole pronunciate ieri sera, durante il comizio, dall'ex senatore Luigi Perrone, ora candidato a sindaco di Corato, in provincia di Bari. Perrone era stato eletto a Palazzo Madama nel 2013 nelle liste del Popolo della Libertà. Durante la legislatura, seguendo Raffaele Fitto, si era iscritto al partito Conservatori e Riformisti e, nel 2017, era passato al gruppo Misto, per poi formare il gruppo Noi con l'Italia. Alle elezioni del 2018 ci ha riprovato, sostenuto dal centrodestra, senza successo.

