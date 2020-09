Sardegna, voli in continuità territoriale: proroga fino al 31 gennaio (Di lunedì 14 settembre 2020) La Sardegna ha prorogato per altri tre mesi il regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna in scadenza il 24 ottobre. Lo ha confermato l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde parlando con l’Ansa. L'attuale regime resterà quindi in vigore sino al 31 gennaio 2021. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 14 settembre 2020) Lahato per altri tre mesi il regime di continuitàaerea da e per lain scadenza il 24 ottobre. Lo ha confermato l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde parlando con l’Ansa. L'attuale regime resterà quindi in vigore sino al 312021.

