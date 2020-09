Quali sono i segni che si innamorano con più difficoltà (Di lunedì 14 settembre 2020) Per alcuni segni innamorarsi è davvero una sfida. Perché tendono a non fidarsi, non tanto dell’altro – anche se è presente una buona dose di diffidenza – ma neppure delle emozioni in sé e di se stessi. Temono, in qualche modo, di perdere il controllo. Fanno fatica a lasciarsi andare e a cedere una parte di sé all’altro. Non amano confidarsi perché, nella loro testa, questo significa esporsi a dei rischi. Anche ammettere di essere fragili, di avere una paura è estremamente complicato, per questi segni, perché devono sempre dimostrare di essere forti, determinati, poco permeabili alle emozioni. Tutto questo perché, scavando a fondo, hanno una grandissima paura di soffrire e di venire feriti da qualcuno. Ecco, quindi, la classifica dei segni che si ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Per alcuniinnamorarsi è davvero una sfida. Perché tendono a non fidarsi, non tanto dell’altro – anche se è presente una buona dose di diffidenza – ma neppure delle emozioni in sé e di se stessi. Temono, in qualche modo, di perdere il controllo. Fanno fatica a lasciarsi andare e a cedere una parte di sé all’altro. Non amano confidarsi perché, nella loro testa, questo significa esporsi a dei rischi. Anche ammettere di essere fragili, di avere una paura è estremamente complicato, per questi, perché devono sempre dimostrare di essere forti, determinati, poco permeabili alle emozioni. Tutto questo perché, scavando a fondo, hanno una grandissima paura di soffrire e di venire feriti da qualcuno. Ecco, quindi, la classifica deiche si ...

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Gli organi collegiali: quali sono e loro funzioni. Con tabella sintetica Orizzonte Scuola Latina, 17enne aggredita in piazza della Libertà: identificati i responsabili

Nella serata di sabato 12 settembre i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in centro, a Latina, precisamente in Piazza della Libertà, a seguito della segnalazione, pervenuta alla Sala Ope ...

Evento Apple 15 settembre, ecco cosa possiamo attenderci

E’ ormai ufficiale l’evento Apple del 15 settembre prossimo, data in cui saranno presentati nuovi prodotti Apple. La presentazione, annunciata con lo slogan “Time Flies”, dovrebbe concentrarsi su Appl ...

