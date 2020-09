Precari, Azzolina Promette: Entro il 24 Settembre Saranno in Classe (Di lunedì 14 settembre 2020) Durante la trasmissione “L’Aria che Tira” su La 7, la Ministra Lucia Azzolina parla di docenti Precari. “Abbiamo provato a velocizzare la chiamata dei supplenti con con la digitalizzazione. In Campania c’è stata decisione del presidente della Regione Vincenzo De Luca di iniziare più tardi l’anno scolastico: fa parte delle sue competenze” afferma. “Per il 24 tutti i docenti Precari Saranno in Classe, le graduatorie sono già pronte. Anche io voglio che i docenti siano in Classe dal primo giorno” aggiunge. “Ho assoluta consapevolezza che l’anno che ci aspetta è straordinario e difficile, non c’è luogo non influenzato dal virus; io ho la certezza di aver lavorato ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Durante la trasmissione “L’Aria che Tira” su La 7, la Ministra Luciaparla di docenti. “Abbiamo provato a velocizzare la chiamata dei supplenti con con la digitalizzazione. In Campania c’è stata decisione del presidente della Regione Vincenzo De Luca di iniziare più tardi l’anno scolastico: fa parte delle sue competenze” afferma. “Per il 24 tutti i docentiin, le graduatorie sono già pronte. Anche io voglio che i docenti siano indal primo giorno” aggiunge. “Ho assoluta consapevolezza che l’anno che ci aspetta è straordinario e difficile, non c’è luogo non influenzato dal virus; io ho la certezza di aver lavorato ...

