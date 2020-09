Nubifragio su Catania | allagamenti e disagi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il maltempo si è abbattutto sue provincia lunedì mattina. Intense piogge, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno interessato il Catanese causando danni. Decine gli interventi per portare in salvo automobilisti bloccati nei mezzi in panne ma anche perin abitazioni e locali a piano terra o sotto il livello strada. Super lavoro per il comando provinciale dei Vigili del die dei distaccamenti etnei impegnati nell’area metropolitana, nella Zona Industriale e nell’area di Piano Tavola, a Misterbianco. La situazione è in miglioramento salvo residui fenomeni con locali precipitazioni che potrebbero verificarsi sino a domani quando dal pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno stabili con cieli poco nuvolosi su tutta la Sicilia. Nel resto della settimana ...