Niccolò Conte | il primo giorno di scuola del figlio di Giuseppe Conte E la prof ‘confessa’ | “Non sapevo…”

primo giorno di scuola per il figlio del premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio, però, atteso dai giornalisti all'ingresso, non si è visto. Il ragazzo avrebbe infatti iniziato il primo giorno alla scuola media statale di Roma Col di Lana. Il figlio del premier "è uno studente come altri. Neanche sapevo che fosse alla Col di Lana", il commento all'Adnkronos di Paola Geremia, professoressa di tecnologia e animatore digitale della scuola, in attesa del primo suono della campanella presso la scuola romana del quartiere Prati.

niccolo_f : RT @RadioSavana: Lampedusa poco fa, barcone di clandestini africani invade la spiaggia dei Conigli senza nessun controllo in pieno pomerigg… - lucia3tino : @gabrielebassi88 @niccolo_c @sbonaccini Conte è capace solo di apparire, fa passeggiate per farsi vedere, fa cont… - gabrielebassi88 : @niccolo_c @sbonaccini “Se Conte può essere il nuovo leader del centrosinistra? Non lo so, so che Conte sta governando bene.” Ma perché? - FabrizioSorre12 : @niccolo_c @sbonaccini Non capisco perché separa conte e i v stelle - ndreagobbi : RT @affari_politici: Il presidente del consiglio Conte parla con suo figlio che deve tornare a scuola: 'Niccolò non pensare che se dovesse… -

