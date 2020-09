Neymar: “Ho commesso un errore, ma gli arbitri non possono far finta di niente…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Neymar ha parlato tramite un lungo post su Instagram dei fatti avvenuti ieri sera nel finale della partita contro il Marsiglia. Ecco le sue parole...IL POST DI Neymar caption id="attachment 1011481" align="alignnone" width="1024" Neymar (getty images)/caption"Ieri ho reagito. Sono stato punito col cartellino rosso perché volevo colpire qualcuno che mi aveva offeso. Ho pensato di non poter lasciar scorrere senza fare nulla, perché ho realizzato che chi di potere non avrebbe fatto nulla. Che non se ne sarebbe accorto o avrebbe ignorato quello che è accaduto. Nella partita, avrei voluto rispondere come sempre, giocando a calcio. I fatti dimostrano che non vi sono riuscito. E che ho reagito.Nel nostro sport, le aggressioni, gli insulti, le brutte parole sono parte del gioco. Della competizione. Non puoi fartene ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020)ha parlato tramite un lungo post su Instagram dei fatti avvenuti ieri sera nel finale della partita contro il Marsiglia. Ecco le sue parole...IL POST DIcaption id="attachment 1011481" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Ieri ho reagito. Sono stato punito col cartellino rosso perché volevo colpire qualcuno che mi aveva offeso. Ho pensato di non poter lasciar scorrere senza fare nulla, perché ho realizzato che chi di potere non avrebbe fatto nulla. Che non se ne sarebbe accorto o avrebbe ignorato quello che è accaduto. Nella partita, avrei voluto rispondere come sempre, giocando a calcio. I fatti dimostrano che non vi sono riuscito. E che ho reagito.Nel nostro sport, le aggressioni, gli insulti, le brutte parole sono parte del gioco. Della competizione. Non puoi fartene ...

