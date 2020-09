Napoli | crescono i contagi all’ospedale Cardarelli | infettati sanitari e pazienti

(Di lunedì 14 settembre 2020) C’è allarme per l’aumento del numero di casi di Covid-19 all’ospedale. Tra di essi ci sono ben 4 infermieri del pronto soccorso, oltre che un medico del reparto di Neurologia. Un bilancio in crescita che desta preoccupazione., alin aumento idi coronavirus Ai dati precedenti, sono da aggiungere 4 infermieri … L'articoloall’ospedaleTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

dario62211795 : @diego_tvl @SalvMont @dariothebestdar @Torrenapoli1 Quanta ignoranza mamma mia hahah Ma lo sai perché i ricavi non… - salernonotizie : Napoli e Campania, crescono ancora i furti delle ruote delle auto - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, nuovo aumento dei casi nelle ultime ore. Crescono anche le… - Raffaele_1024KB : RT @killermedia: Dove finiscono tutte le tartarughe a #Napoli quando crescono e non entrano più nella vaschetta dei bambini?! Vasca Villa F… - killermedia : Dove finiscono tutte le tartarughe a #Napoli quando crescono e non entrano più nella vaschetta dei bambini?! Vasca… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli crescono

Teleclubitalia

Qualcuno in questo paese ha avvelenato l’albero dell’accoglienza, della solidarietà, dell’uguaglianza. E ora quest’albero riproduce sempre più spesso esemplari umani, una piccola minoranza per fortuna ...Venturato: «Qualche idea per l’attacco ce l’abbiamo». In ballo Bifulco del Napoli E Vita suona la carica: «Torneo di alto livello, sarà fondamentale partire bene» lavarone (trento) Indicazioni confort ...Ha trascorso gran parte della sua vita a recuperare palloni, a liberare l'aria difensiva dagli attacchi avversari, a dominare i centravanti con i suoi anticipi e a padroneggiare anche di testa, seppur ...