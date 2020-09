MES, guaio doppio: Eurogruppo e Berlino in pressing sulla riforma (Di lunedì 14 settembre 2020) C’è poco da fare: come lo metti lo metti, il Mes fa rima con guaio. doppio. Mentre tengono banco le polemiche sull’utilizzo o meno della linea di credito aperta per fronteggiare il Covid, ossia un prestito di 37 miliardi (che fa gola a molti e ad altri decisamente meno) ecco che torna un’altra questione bollente che diversi mesi fa aveva fatto salire l’asticella della tensione nella maggioranza, accantonata in scia all’improvvisa esplosione della pandemia. Parliamo della discussa riforma del Mes, sostenuta nel dicembre scorso anche dal governo italiano, bocciata in particolare dalla Lega e mal vista anche da una frangia sostenuta tra le fila del Movimento CinqueStelle che, da sempre, guarda allo strumento con diffidenza. A riportare sul tavolo il dossier a dir poco bollente ci ha pensato ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) C’è poco da fare: come lo metti lo metti, il Mes fa rima con. Mentre tengono banco le polemiche sull’utilizzo o meno della linea di credito aperta per fronteggiare il Covid, ossia un prestito di 37 miliardi (che fa gola a molti e ad altri decisamente meno) ecco che torna un’altra questione bollente che diversi mesi fa aveva fatto salire l’asticella della tensione nella maggioranza, accantonata in scia all’improvvisa esplosione della pandemia. Parliamo della discussadel Mes, sostenuta nel dicembre scorso anche dal governo italiano, bocciata in particolare dalla Lega e mal vista anche da una frangia sostenuta tra le fila del Movimento CinqueStelle che, da sempre, guarda allo strumento con diffidenza. A riportare sul tavolo il dossier a dir poco bollente ci ha pensato ...

MODENA – Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda: i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia. In quest’Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c’è un ...

Zingaretti: altro che subalterni, combatteremo per il Mes

Il segretario dem a Modena: "Teniamo lontani i gattopardi che vogliono mettere le mani sui miliardi". Poi: basta attacchi dagli alleati, non sono in gioco il governo o il leader ma la tenuta del Paese ...

