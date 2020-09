Manila Nazzaro e il tifo per Antonella Elia | ” È una grande professionista”

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il viaggio nei sentimenti a Temptation Island, la sua storia con Lorenzo Amoruso va a gonfie vele, ma non solo, perè anche tempo fortunato nel lavoro, dove vuole condurre un programma tutto suo targato Rai. Mentre pensa alla possibilità di fare un figlio con il suo compagno, non può fare a meno di scendere in campo per difendere e fare ilper la sua compagna di avventura, nonché amica, attaccata perché opinionista nella nuova edizione delFratello Vip.ilper, dopo aver partecipato lei stessa al reality è diventata ufficialmente ...