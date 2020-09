Lucia Azzolina a “Live: Non è la d’Urso”: «La scuola è il posto più sicuro, creati 30mila spazi in più» (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri sera, 13 settembre 2020, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del talk show serale Live: Non è la D’Urso. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ha intervistato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Durante la lunga chiacchierata si è parlato del mondo della scuola: dalla ripartenza in sicurezza a causa dell’emergenza Covid-19 ai nuovi banchi e materiali didattici. Proprio sulla riapertura di oggi, 14 settembre 2020, delle scuole in Italia, l’Azzolina ha dichiarato: «La scuola è il posto più sicuro. Ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine: al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo in tranche. Quale altro luogo fuori dalla ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Ieri sera, 13 settembre 2020, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del talk show serale Live: Non è la D’Urso. La padrona di casa, Barbara D’Urso, ha intervistato il Ministro dell’Istruzione. Durante la lunga chiacchierata si è parlato del mondo della: dalla ripartenza in sicurezza a causa dell’emergenza Covid-19 ai nuovi banchi e materiali didattici. Proprio sulla riapertura di oggi, 14 settembre 2020, delle scuole in Italia, l’ha dichiarato: «Laè ilpiù. Ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine: al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo in tranche. Quale altro luogo fuori dalla ...

