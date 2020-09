Leonor di Spagna va in quarantena (una compagna di scuola è positiva al covid-19) (Di lunedì 14 settembre 2020) Leonor di Spagna è tornata a scuola martedì 9 settembre. L’abbiamo vista tutti entrare in classe, all’ingresso del Collegio Santa María de Los Rosales, a Madrid, indossando la mascherina e rispettando le altre misure di precauzione contro il Covid-19. Il rientro, però, è stato breve: una compagna è risultata positiva al coronavirus così tutta la classe – futura regina compresa – è stata messa in isolamento. Leggi su vanityfair (Di lunedì 14 settembre 2020) Leonor di Spagna è tornata a scuola martedì 9 settembre. L’abbiamo vista tutti entrare in classe, all’ingresso del Collegio Santa María de Los Rosales, a Madrid, indossando la mascherina e rispettando le altre misure di precauzione contro il Covid-19. Il rientro, però, è stato breve: una compagna è risultata positiva al coronavirus così tutta la classe – futura regina compresa – è stata messa in isolamento.

Leonor di Spagna è tornata a scuola martedì 9 settembre. L’abbiamo vista tutti entrare in classe, all’ingresso del Collegio Santa María de Los Rosales, a Madrid, indossando la mascherina e rispettando ...

Leonor di Spagna è tornata a scuola martedì 9 settembre. L'abbiamo vista tutti entrare in classe, all'ingresso del Collegio Santa María de Los Rosales, a Madrid, indossando la mascherina e rispettando ...