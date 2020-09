Il governo dice no alla quarantena ridotta. Stadi e discoteche chiusi ancora un mese (Di lunedì 14 settembre 2020) Stadi e discoteche non riapriranno prima di un mese, niente quarantena ridotta e i treni avranno una capienza ridotta all’80 per cento. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, sarebbero queste le decisioni del governo per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus. L’intenzione è quella di andarci cauti e seguire le indicazioni degli scienziati che suggeriscono di attendere gli effetti sui contagi dell’apertura delle scuole a la ripresa dei trasporti pubblici con una capienza all’80 per cento. Chi sperava in una riduzione della quarantena, per ora dovrebbe rimanere deluso. Ma vediamo perché e quali modifiche potrebbero esserci nelle prossime ore. quarantena breve La Francia è ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020)non riapriranno prima di un, nientee i treni avranno una capienzaall’80 per cento. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, sarebbero queste le decisioni delper quanto riguarda la pandemia di Coronavirus. L’intenzione è quella di andarci cauti e seguire le indicazioni degli scienziati che suggeriscono di attendere gli effetti sui contagi dell’apertura delle scuole a la ripresa dei trasporti pubblici con una capienza all’80 per cento. Chi sperava in una riduzione della, per ora dovrebbe rimanere deluso. Ma vediamo perché e quali modifiche potrebbero esserci nelle prossime ore.breve La Francia è ...

