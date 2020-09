Grande Fratello, è stata la prima conduttrice: oggi 59 anni, che fine ha fatto (Di lunedì 14 settembre 2020) Grande Fratello, è stata la prima conduttrice: oggi 59 anni, che fine ha fatto. Si tratta di Daria Bignardi, rimasta nella storia per essere stata al timone della prima edizione del programma Era il 14 settembre 2000 quando la televisione italiana è cambiata per sempre: Daria Bignardi, con Marco Liorni come inviato dalla passerelle di … L'articolo Grande Fratello, è stata la prima conduttrice: oggi 59 anni, che fine ha fatto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020), èla59, cheha. Si tratta di Daria Bignardi, rimasta nella storia per essereal timone dellaedizione del programma Era il 14 settembre 2000 quando la televisione italiana è cambiata per sempre: Daria Bignardi, con Marco Liorni come inviato dalla passerelle di … L'articolo, èla59, chehaproviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - quintessenzaa : Perché c’è Ligabue al Grande Fratello - HelloitzDede : RT @JiminsWifeIsHe1: Nessuno parla mai di quando misero Boy with luv al Grande Fratello? -