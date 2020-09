Fall Guys invaso dai cheater? Ecco l'esperimento "Cheater Island" (Di lunedì 14 settembre 2020) Fall Guys è uno dei party game più popolari del momento ed è disponibile sia su PlayStation 4 che su PC. Su quest'ultima piattaforma, coma accade di consueto, prolificano come non mai i Cheater, giocatori furbetti che dispongono di trucchi per vincere tutti gli incontri con poca fatica.Inutile dire che questi comportamenti danneggiano parecchio i giocatori onesti, i quali non esitano a chiedere l'intervento degli sviluppatori. Ebbene, pare che i ragazzi di Mediatonic avessero dei piani per i Cheater già da molto tempo e che solo di recente essi si siano concretizzati.Si tratta del progetto "Cheater Island", ovvero Cheater che possono giocare esclusivamente con altri ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020)è uno dei party game più popolari del momento ed è disponibile sia su PlayStation 4 che su PC. Su quest'ultima piattaforma, coma accade di consueto, prolificano come non mai i, giocatori furbetti che dispongono di trucchi per vincere tutti gli incontri con poca fatica.Inutile dire che questi comportamenti danneggiano parecchio i giocatori onesti, i quali non esitano a chiedere l'intervento degli sviluppatori. Ebbene, pare che i ragazzi di Mediatonic avessero dei piani per igià da molto tempo e che solo di recente essi si siano concretizzati.Si tratta del progetto "", ovveroche possono giocare esclusivamente con altri ...

