F1 News | Ammissione esplicita di Binotto | “progetto sbagliato | inutili gli sviluppi”

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il problema del progetto SF1000 è nelle fondamenta. Dopo nove gare è arrivata anche l’di Mattia: non c’è restyling che possa guarire i mali oscuri della rossa, servono interventi radicali che non si possono catalogare alla voce ‘sviluppi’. I verdetti del Mugello dipingono una realtà amara per i tifosi del Cavallino: con dodici vetture in pista le due Ferrari hanno tagliato il traguardo in nona e decima posizione, dietro Kimi Raikkonen, poi retrocesso tra le due rosse con la promozione di Leclerc all’ottavo posto. Molto indicativa anche la classifica dei giri più veloci in gara, con Iceman (1’21”164) che si è confermato più veloce del tandem ferrarista (1’21”202 per Leclerc, 1’21”229 per ...