Da Malta ai Caraibi | ecco la rete segreta di Bochicchio | il banchiere della truffa a Conte

(Di lunedì 14 settembre 2020) La società delle British Virgin island al centro dell'inchiesta perha ricevuto denaro dall'Inter su un conto di Londra. Il bonifico era destinato al procuratore Federico Pastorello, agente dell'allenatore e dell'ex juventino Patrick Evra, entrambi coinvolti nel crack con perdite per decine di milioni

L'Espresso

Antonio Conte, l'allenatore dell'Inter, da mesi tenta invano di farsi restituire 30 milioni di euro che gli aveva incautamente affidato in gestione. E come Conte, altri clienti meno famosi non hanno p ...