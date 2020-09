Covid-19, sei nuovi contagi in Irpinia: due nel capoluogo (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 6 persone: 3, residenti nel comune di Sperone, di cui due contatti di positivo e un rientro 2, residenti nel comune di Avellino, entrambi rientri; 1, residente nel comune di Sirignano, contatto positivo. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi. Covid-19 in Campania: calano i contagi, ma anche i tamponi L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al19 i tamponi effettuati su 6 persone: 3, residenti nel comune di Sperone, di cui due contatti di positivo e un rientro 2, residenti nel comune di Avellino, entrambi rientri; 1, residente nel comune di Sirignano, contatto positivo. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi.-19 in Campania: calano i, ma anche i tamponi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GiulioBase : Dopo sei mesi, li sveglio: «ragazzi, è ora!» - ma non so se ho più timore o più allegria. #primogiornodiscuola #covid - SkyTG24 : Stefano, un medico di base di 58 anni, compiuti nel letto di ospedale, è guarito dal #Covid e può lasciare l'ospeda… - MissDreamer88 : “ … Sai, la gente è matta ... Tu, tu che sei diverso almeno tu nell'universo …” #MiaMartini… - maxcunial : @Lalla702 Penso sia lo stesso utilizzato ora per tutti dopo sei mesi di errori e di successi. Dire che il covid non… - irpiniatimes1 : Covid-19, sei nuovi contagi in Irpinia: due ad Avellino -