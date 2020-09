Coronavirus: Oms, in Europa aumenteranno morti e contagi in ottobre e novembre (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – L’Europa vedrà un aumento dei decessi provocati dal Coronavirus nei mesi di ottobre e novembre: lo ha detto, novello uccello del malaugurio, all’agenzia di stampa Afp il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. In ottobre e novembre vedremo una maggiore mortalità”, ha sottolineato Kluge spiegando che … Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – L’vedrà un aumento dei decessi provocati dalnei mesi di: lo ha detto, novello uccello del malaugurio, all’agenzia di stampa Afp il direttore per l’dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Hans Kluge. “Diventerà più difficile. Invedremo una maggiore mortalità”, ha sottolineato Kluge spiegando che …

