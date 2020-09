Ciro distrutto dal dolore per la morte di Maria Paola: “Vorrei esserci stato io al suo posto” (Di lunedì 14 settembre 2020) Ciro non si dà pace per quello che è successo, forse non avrebbe mai immaginato un epilogo così drammatico ma che la famiglia di Maria Paola non approvasse in nessun modo questa relazione, era chiaro a tutti. Da quando poi avevano iniziato la convivenza, era tutto più complicato. La famiglia di Maria Paola, morta in seguito a un incidente causato da suo fratello, non poteva immaginarla al fianco di una donna. Ma Ciro, come spiega al Corriere della sera, vive da uomo da quando aveva 15 anni. “Maria Paola mi ha sempre amato come uomo” racconta Ciro al Corriere della sera. “Dicevano che io a Maria Paola l’avevo infettata. Non lo dicevano a me ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020)non si dà pace per quello che è successo, forse non avrebbe mai immaginato un epilogo così drammatico ma che la famiglia dinon approvasse in nessun modo questa relazione, era chiaro a tutti. Da quando poi avevano iniziato la convivenza, era tutto più complicato. La famiglia di, morta in seguito a un incidente causato da suo fratello, non poteva immaginarla al fianco di una donna. Ma, come spiega al Corriere della sera, vive da uomo da quando aveva 15 anni. “mi ha sempre amato come uomo” raccontaal Corriere della sera. “Dicevano che io al’avevo infettata. Non lo dicevano a me ...

Maria Paola, 18 anni compiuti a luglio, e Ciro, 22 anni e qualche precedente per spaccio, si erano conosciuti in quel mix di dignità e miserie umane che è il Parco Verde di Caivano (Napoli) quando lui ...

Orrore ad Acerra (Napoli): investe con la scooter la sorella uccidendola per punirla del suo rapporto sentimentale con un transessuale

Paola Maria Gaglione nella foto del suo profilo Facebook. La giovane è stata speronata in scooter dal fratello, Antonio Gaglione, che non accettava la relazione omosessuale. Maria Paola, 18 anni com ...

