Chiara Ferragni stupisce Fedez con un regalo | lui si commuove | “Sei la moglie migliore del mondo”

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ildiche: “Sei ladel mondo” Come si coccolano i Ferragnez.ha deciso di stupire il marito facendogli recapitare unche lo ha commosso. Il rapper, in una serie di Instagram Stories, ha mostrato ai suoi follower il nuovo arrivo in famiglia. Ilda parte dellanon è altro che una maglietta di Space Jam, autografata da nientepopodimeno che Michael Jordan, il protagonista nonché campione di basket. Tutti quelli nati negli anni ’90 ricorderanno la perla cult di Space Jam (seguirà presto anche un sequel) e, grande fan del film e di Jordan, ha coronato un sogno ...