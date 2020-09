Certificato di malattia: quanto tempo si ha per inviarlo e chi deve farlo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il diritto del lavoro prevede regole rigide ed obblighi anche per il lavoratore che, in un dato momento, non gode di buona salute. Infatti, in ipotesi in cui un lavoratore dipendente si ammali o debba comunque svolgere controlli e visite mediche per l’insorgenza di una patologia, va comunque messo a disposizione del datore di lavoro il cosiddetto Certificato medico, detto anche solitamente Certificato di malattia. Vediamo di seguito di che si tratta in concreto, chi deve inviarlo ed entro quando. Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su che cos’è l’Ispettorato del Lavoro, a cosa serve e perchè è stato introdotto, clicca qui. Certificato di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 settembre 2020) Il diritto del lavoro prevede regole rigide ed obblighi anche per il lavoratore che, in un dato momento, non gode di buona salute. Infatti, in ipotesi in cui un lavoratore dipendente si ammali o debba comunque svolgere controlli e visite mediche per l’insorgenza di una patologia, va comunque messo a disposizione del datore di lavoro il cosiddettomedico, detto anche solitamentedi. Vediamo di seguito di che si tratta in concreto, chied entro quando. Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su che cos’è l’Ispettorato del Lavoro, a cosa serve e perchè è stato introdotto, clicca qui.di ...

robsalnitro : @alloravaletutto Venerdì scorso ho sentito una mia amica che fa la supplente in zona Milano e mi ha detto che ancor… - AnnaR_62 : @du00 @Bigwednesday58 @MariaGr12512482 @CarloCalenda @ivanscalfarotto Intanto non offendere i bipolari, è una malat… - lucio53251 : #lariachetirala7 , chiarite le competenze tra scuola e pediatri che in caso di alunni con sintomi di covid, non fa… - onevoicetosing : @antoniogolfari @PoliticaPerJedi @jacopogiliberto Fanno esattamente come facevano gli insegnanti fino a due mesi fa… - laleggepertutti : Quanto tempo si ha per mandare il certificato di #Malattia? - -

Ultime Notizie dalla rete : Certificato malattia Quanto tempo si ha per mandare il certificato di malattia? La Legge per Tutti Il presidente dei pediatri: “Riaprire le scuole adesso un miracolo. I certificati? Non garantiamo”

La scuola riapre perché è necessario ma si tratta dell’ennesimo «miracolo italiano», spiega Alberto Villani, presidente nazionale della Società italiana di pediatria e responsabile del reparto di pedi ...

Non si torna a scuola senza il certificato del pediatra

La riapertura delle scuole in periodo Covid comporta qualche precauzione in più. Dopo alcuni giorni di assenza non si torna a scuola senza il certificato del pediatra. In particolare i giorni di assen ...

La scuola riapre perché è necessario ma si tratta dell’ennesimo «miracolo italiano», spiega Alberto Villani, presidente nazionale della Società italiana di pediatria e responsabile del reparto di pedi ...La riapertura delle scuole in periodo Covid comporta qualche precauzione in più. Dopo alcuni giorni di assenza non si torna a scuola senza il certificato del pediatra. In particolare i giorni di assen ...