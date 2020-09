AVIO | ricavi in calo nel I semestre ma “business resiliente” in periodo Covid-19

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di, societa` leader nel settore aerospaziale, ha esaminato e approvato in data odierna i risultati del primo2020 chiuso conpari a 167,9 milioni di euro, indell’11% rispetto allo stessodello scorso anno. Leggero decremento del portafoglio ordini a 632 milioni (-5%, pari a -37 milioni di Euro rispetto a dicembre 2019) in attesa della contrattualizzazione dei progetti di ricerca assegnati alla conferenza ministeriale 2019 dell’ESA e della firma dei prossimi batch dei lanciatori Vega C e Ariane 6. L’ebitda reported, pari a 16,9 milioni di euro e l’ebit reported, pari a 8,5 milioni di euro, segnano entrambi una crescita del 5% circa rispetto all’esercizio precedente. L’aumento di ...