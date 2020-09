A Taranto la Meloni: 'Sull'ex Ilva è stato un errore non coinvolgere l'Unione europea' (Di lunedì 14 settembre 2020) Taranto - 'Nella gestione dei rapporti con Arcelor Mittal, il Governo ha sbagliato'. è perentorio il giudizio con cui Giorgia Meloni boccia l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Le affermazioni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 14 settembre 2020)- 'Nella gestione dei rapporti con Arcelor Mittal, il Governo ha sbagliato'.; perentorio il giudizio con cui Giorgiaboccia l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Le affermazioni ...

TARANTO - «Nella gestione dei rapporti con Arcelor Mittal, il Governo ha sbagliato». È perentorio il giudizio con cui Giorgia Meloni boccia l’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Le affermazioni de ...

Meloni a Taranto: "Abbiamo idee per lo sviluppo della Puglia"

La capogruppo di Fratelli d'Italia è sbarcata stamattina nel capoluogo pugliese, per spalleggiare il candidato di centrodestra Fitto alla corsa per la carica di Governatore In un comizio che ha raduna ...

