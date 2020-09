Zingaretti avvisa gli alleati | “Occorre un passo avanti Basta con ritardi”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 13 settembre 2020) L’intervento dialla Festa dell’Unità di Modena: “E’ in gioco la tenuta del Paese”. MODENA – Nicolaa Modena per chiudere la Festa dell’Unità. Un intervento duro da parte del leader del Partito Democratico che ha mandato un chiaro messaggio aglidi Governo. “In questa Italia di parolai, voltagabbana e twittaroli – ha detto il governatore del Lazio riportato da La Repubblica – il Pd rappresenta ovunque l’unica garanzia contro l’avanzata delle destre, altri non li ho visti. Qui non è in gioco un governo o un leader, ma la tenuta del Governo“. Il monito a M5s e Italia Viva Da parte del leader del Pd un monito a M5s e Italia Viva: “L’esecutivo lo sentiamo nostro e lo sosteniamo. Chiederemo ...