Wta Istanbul 2020: Bouchard sconfitta in finale, Tig trionfa in un terzo set thriller (Di domenica 13 settembre 2020) Patricia Maria Tig è diventata la nuova regina di Istanbul, avendo conquistato l’edizione 2020 del torneo Wta turco. La giocatrice romena ha sconfitto Eguenie Bouchard in tre appassionanti set, chiudendo attraverso il risultato di 2-6, 6-1, 7-6(4). Tig ha palesato grandi difficoltà nel contenere le accelerazioni fulminee dell’avversaria, perlomeno per quanto concerne il primo parziale, sebbene abbia gradualmente alzato il proprio livello di gioco, sino a non lasciare scampo alla canadese. Bouchard ha annullato ben 8 Championship point in favore dell’avversaria, cedendo soltanto al termine di un terzo set thriller, chiusosi al tie-break grazie ad una trova difensiva della nativa di Bucarest. Tig ha complessivamente meritato il successo, primo titolo in ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Patricia Maria Tig è diventata la nuova regina di, avendo conquistato l’edizionedel torneo Wta turco. La giocatrice romena ha sconfitto Egueniein tre appassionanti set, chiudendo attraverso il risultato di 2-6, 6-1, 7-6(4). Tig ha palesato grandi difficoltà nel contenere le accelerazioni fulminee dell’avversaria, perlomeno per quanto concerne il primo parziale, sebbene abbia gradualmente alzato il proprio livello di gioco, sino a non lasciare scampo alla canadese.ha annullato ben 8 Championship point in favore dell’avversaria, cedendo soltanto al termine di unset, chiusosi al tie-break grazie ad una trova difensiva della nativa di Bucarest. Tig ha complessivamente meritato il successo, primo titolo in ...

vitasportivait : ?? #Tennis | WTA Istanbul Primo titolo WTA per Patricia Maria #Tig ???? ?? La rumena batte 2-6 6-1 7-6 Eugenie… - sportface2016 : #WTA #Istanbul 2020: #Bouchard beffata in finale, vince #Tig - SuperTennisTv : ?? Primo titolo in carriera per Patricia Maria #Tig che sulla terra rossa di Istanbul batte in rimonta #Bouchard 2-6… - marcoamabili : Patricia Maria #Tig è la terza mamma a vincere un titolo nel 2020 dopo #SerenaWilliams (Auckland) e #Azarenka (Cinc… - Massimogrosso2 : RT @SuperTennisTv: Sulla terra rossa di Istanbul scendono in campo #Bouchard ?? #Tig per la finale WTA. Segui il match in diretta ???? https… -

