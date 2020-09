Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBREORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO RICORDIAMO CHE OGGI VIA DEI FORI IMPERIALI SARA’ PEDONALE PER L ‘INTERA GIORNATA E LE LINEE BUS 51,75,85,87 E 118 DEVIERANNO SU PERCORSI ALTERNATIVI. LA CIRCONE DELLA LINEATERMINI CENTOCELLE è INTERROTTA A MARANELLA/CASILINA PER LAVORI URGENTE ALLA RETE IDRICA LE LINNE BUS 105 E 409 DEVIANOS U PERCORSI ALTERNATIVI MNETRE LE LINEE BUS 409 E N409 SONO LIMITATE AD ACILIA, PER LAVORI TRA VIA GIOJA E VIA MENZIO, LE LINEE 016 E 016F, SONO ...