Terrore dopo le nozze: neo sposa investita dalla fiammata del flambè, ricoverata (Di domenica 13 settembre 2020) Incubo al matrimonio di una coppia nel Palermitano: la fiamma del flambè ha investito la sposa in pieno volto e le fiamme si sarebbero propagate anche su altre parti del corpo Doveva essere il giorno più bello ed indimenticabile della sua vita ma si è trasformato in un indimenticabile incubo. Vittima dell'incidente è stata la … L'articolo Terrore dopo le nozze: neo sposa investita dalla fiammata del flambè, ricoverata NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Terrore dopo Sparatoria nella notte a Mergellina: tre feriti dopo una lite, sono tutti del Vesuviano Il Fatto Vesuviano Sparatoria nella notte a Mergellina: tre feriti dopo una lite, sono tutti del Vesuviano

Notte di terrore a Mergellina, dove una lite tra giovani è sfociata in una sparatoria con tre feriti. Tutto è successo intorno alle 4.30, davanti allo Chalet delle rose, a quell’ora ancora pieno di av ...

Monselice, uomo armato di ascia insegue dei ragazzini per strada Video

Monselice, panico in strada, un uomo armato di ascia insegue dei ragazzi. E' successo questa mattina, domenica 13 settembre 2020. Attimi di terrore questa mattina poco prima delle sette a Monselice, d ...

