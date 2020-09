Speronata e uccisa perché ha una relazione con un trans: arrestato il fratello (Di domenica 13 settembre 2020) Il Tg1 chiama 'Cira' il ragazzo trans di Maria Paola Gaglione 13 settembre 2020 Si trova in stato di fermo Michele Antonio Gaglione , il 25enne accusato di aver provocato volontariamente l'incidente ... Leggi su today (Di domenica 13 settembre 2020) Il Tg1 chiama 'Cira' il ragazzodi Maria Paola Gaglione 13 settembre 2020 Si trova in stato di fermo Michele Antonio Gaglione , il 25enne accusato di aver provocato volontariamente l'incidente ...

gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - CrisAscoli : RT @Gianmar26145917: Inseguita, speronata e uccisa dal fratello perché ha una relazione con una donna: l’assurda morte di Maria Paola...Non… - RositaRandi : RT @Gianmar26145917: Inseguita, speronata e uccisa dal fratello perché ha una relazione con una donna: l’assurda morte di Maria Paola...Non… - FrancescaPicci3 : RT @FiorellaMannoia: Povera figlia, voleva solo amare in pace. Caivano, incidente Paola Gaglione per relazione Lgbt, speronata e uccisa dal… -