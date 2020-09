Salernitana, è già ripartita la contestazione: striscioni contro Lotito e "restituzione" dei palloni all'Arechi (Di domenica 13 settembre 2020) Neanche il tempo di metabolizzare l'addio improvviso di Luca Ranieri motivato da pressioni social e qualche offesa che la Salernitana registra una forma di contestazione decisamente più civile e finanche ironica. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 13 settembre 2020) Neanche il tempo di metabolizzare l'addio improvviso di Luca Ranieri motivato da pressioni social e qualche offesa che laregistra una forma didecisamente più civile e finanche ironica.

DiMarzio : Tifosi in rivolta e #Ranieri “convinto” a non accettare. Tutto sul caos in casa #Salernitana - tuttonapoli : Salernitana, è già ripartita la contestazione: striscioni contro Lotito e 'restituzione' dei palloni all'Arechi - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “Clamoroso a #Salerno. Salernitana contestata e #Ranieri rifiuta trasferimento dopo messaggi… - salernonotizie : Il Mattino: Salernitana, la sfida dei tifosi. Blitz ultras all’Arechi - TuttoSalerno : SALERNITANA: i tifosi contestano Lotito con lancio di palloni in campo [FOTO] -