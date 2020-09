Referendum, Grillo per il Sì: “Il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere e ricacciare i dinosauri. È ora di svecchiamento” (Di domenica 13 settembre 2020) “Tra due settimane il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere ricacciando nella foresta i dinosauri del Giurassico, destinati alla estinzione dalla cometa della riforma costituzionale. E’ ora di svecchiamento, modernizzazione e di maggiore consapevolezza sociale!”. Lo scrive su Facebook Beppe Grillo, rilanciando un post pubblicato sul suo blog contro i “dinosauri” che si sono schierati per il No al Referendum per il taglio dei parlamentari. L'articolo Referendum, Grillo per il Sì: “Il popolo italiano potrà riappropriarsi del proprio potere e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) “Tra due settimane ilpotràdelricacciando nella foresta idel Giurassico, destinati alla estinzione dalla cometa della riforma costituzionale. E’ ora di svecchiamento, modernizzazione e di maggiore consapevolezza sociale!”. Lo scrive su Facebook Beppe, rilanciando un post pubblicato sul suo blog contro i “” che si sono schierati per il No alper il taglio dei parlamentari. L'articoloper il Sì: “Ilpotràdele ...

