Porti | Cirielli FdI | “Esposto Rivellini è iniziativa personale | stima per Rainone”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “L’dicontro l’azienda “Rcm” della famiglia Rainone è assolutamente. E, dunque, non impegna e non riguarda il nostro Partito”. Lo precisa, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo: “Nel merito, pur non avendo approfondito la vicenda, mi risulta che la gara d’appalto in questione sia stata soggetta già a gravame e quindi controllata dai giudici amministrativi. Ma non è questo il punto. Come esponente di prima linea di FdI, parlamentare della destra politica da oltre venti anni e anche da ex presidente della Provincia di Salerno, posso solo affermare che i successi della famiglia Rainone ...