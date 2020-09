Parma | Liverani | «Avevo chiesto una partita vera contro il Genoa»

(Di domenica 13 settembre 2020) Il tecnico del, Fabio, ha commentato sul sito ufficiale del club la vittoria ottenuta in amichevoleilFabio, allenatore del, ha commentato attraverso il sito ufficiale della squadra gialloblu la vittoria ottenutailin amichevole. Ecco le sue parole: AMICHEVOLEIL– «Ho visto una squadra un po’ più attenta, sicuramente le gambe vanno meglio rispetto a 7-8 giorni fa, anche se poi alla fine – prima di questa– abbiamo comunque fatto un solo allenamento collettivo. E’ stato un buon test con le difficoltà che può creare una squadra di Serie ...

Sorride il Parma nell'ultimo test prima dell'inizio della serie A. Un antipasto interessante quello col Genoa giocato a Collecchio: finisce 1-0 per la squadra di Liverani. Decide un gol di Karamoh ...PARMA - Nel giorno in cui l'ex ds del Parma (ora uomo mercato del Genoa) Daniele Faggiano incontra per la prima volta da avversario il suo passato, i ducali battono1-0 i rossoblù nella sfida amichevol ...