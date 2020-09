Napoli, speronata dal fratello per una relazione gay: cade dallo scooter e muore (Di domenica 13 settembre 2020) Lui dopo essere stato fermato dai carabinieri avrebbe detto, come riportato dal quotidiano Il Mattino: " Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Lui dopo essere stato fermato dai carabinieri avrebbe detto, come riportato dal quotidiano Il Mattino: " Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e ...

