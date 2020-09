Lazio, Muriqi: «Mi vedo adatto allo stile di gioco di mister Inzaghi» (Di domenica 13 settembre 2020) Il neo acquisto della Lazio, Vedat Muriqi, ha parlato della sua nuova avventura nella squadra allenata da Simone Inzaghi Vedat Muriqi, neo acquisto della Lazio, ha parlato ai media turchi prima di imbarcarsi per raggiungere Roma. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport: stile DI gioco – «Mi vedo adatto allo stile di gioco della Lazio. Mi hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me. E anche io ho dato subito la preferenza per questo club». OBIETTIVI – «Prima di tutto il successo a livello collettivo, poi quello individuale. Spero che i miei gol possano aiutare. Voglio giocare nei più grandi club del mondo nei ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Il neo acquisto della, Vedat, ha parlato della sua nuova avventura nella squadra allenata da SimoneVedat, neo acquisto della, ha parlato ai media turchi prima di imbarcarsi per raggiungere Roma. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sky Sport:DI– «Mididella. Mi hanno detto che avevano bisogno di un attaccante come me. E anche io ho dato subito la preferenza per questo club». OBIETTIVI – «Prima di tutto il successo a livello collettivo, poi quello individuale. Spero che i miei gol possano aiutare. Voglio giocare nei più grandi club del mondo nei ...

