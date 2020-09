La Juve di Pirlo riparte da Ronaldo: è suo il primo gol ufficiale (Di domenica 13 settembre 2020) La nuova Juventus di Andrea Pirlo vince il primo (e unico) test pre-stagionale battendo il Novara 5-0. Campioni d`Italia che vanno in vantaggio con un destro incrociato di Cristiano Ronaldo, dopo un ottimo scambio con Kulusevski, e che raddoppiano con Ramsey nella ripresa, prima della rete di Pjaca e della doppietta finale di Portanova. Impressiona nel debutto con la maglia bianconera anche McKennie; da rivedere invece Arthur. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020) La nuovantus di Andreavince il(e unico) test pre-stagionale battendo il Novara 5-0. Campioni d`Italia che vanno in vantaggio con un destro incrociato di Cristiano, dopo un ottimo scambio con Kulusevski, e che raddoppiano con Ramsey nella ripresa, prima della rete di Pjaca e della doppietta finale di Portanova. Impressiona nel debutto con la maglia bianconera anche McKennie; da rivedere invece Arthur.

