Governo | Meloni | ' con dl rilancio hanno rilanciato solo scafisti'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Col dl rilancio non hanno rilanciato nessuno, una sola attività: con la sanatoria della Bellanova hanno rilanciato gli scafisti, quelli li hanno rilanciati. Tutto il resto niente...". Così Giorgia Meloni, in un comizio a Trani.

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Col dl rilancio non hanno rilanciato nessuno, una sola attività: con la sanatoria della Bellanova hanno rilanciato gli scafisti, quelli li hanno rilanciati. Tutto il resto ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Al governo abbiamo degli incompetenti sintomatici". Così Giorgia Meloni, in comizio a Trani per la campagna elettorale.