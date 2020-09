Ghirelli | Mancano tanto i tifosi negli stadi

(Di domenica 13 settembre 2020) Il punto e parole del presidente di Lega Pro Francesco: 'Riprendere e tornare alla normalità: è quello che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro per il calcio che fa ...

Corriere dello Sport

"Riprendere e tornare alla normalità: è quel che stiamo facendo tutti assieme come una squadra per la Lega Pro, per il calcio che fa bene al Paese. Vi ringrazio per metterci sempre passione e professi ...Due amichevoli e un prolungamento di contratto per il Como: si chiude la settimana di lavoro, la quinta, di preparazione in vista del campionato che comincerà – se tutto andrà bene – il 27 settembre.