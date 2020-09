F2 GP Toscana 2020 Gara 2, Lundgaard fa la lepre al Mugello (Di domenica 13 settembre 2020) La F2 ha messo la parola fine al weekend del GP di Toscana 2020 con Gara 2, conclusasi da poco con la vittoria di Christian Lundgaard su ART Grand Prix. Il danese ha compiuto una Gara di qualifica sin dal primo giro, andando poi a tagliare il traguardo in prima posizione. Dietro di lui Deletraz e Vips. F2 GP Toscana 2020 Gara 2 – Partenza e prima parte di Gara Allo spegnimento dei semafori è ottimo lo scatto di Lundgaard, partito dalla P3, che poi allunga su Markelov e Deletraz. Buona anche la partenza di Schumacher, che però deve accodarsi agli scarichi di Vips in P4. Il figlio del Kaiser comunque si fa subito minaccioso sulla vettura del team DAMS. Intanto Shwartzman nelle retrovie si trova a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) La F2 ha messo la parola fine al weekend del GP dicon2, conclusasi da poco con la vittoria di Christiansu ART Grand Prix. Il danese ha compiuto unadi qualifica sin dal primo giro, andando poi a tagliare il traguardo in prima posizione. Dietro di lui Deletraz e Vips. F2 GP2 – Partenza e prima parte diAllo spegnimento dei semafori è ottimo lo scatto di, partito dalla P3, che poi allunga su Markelov e Deletraz. Buona anche la partenza di Schumacher, che però deve accodarsi agli scarichi di Vips in P4. Il figlio del Kaiser comunque si fa subito minaccioso sulla vettura del team DAMS. Intanto Shwartzman nelle retrovie si trova a ...

repubblica : Firenze, Renzi in una Leopolda speciale: 'La Toscana non prende lezione da Salvini' - ItaliaViva : .@matteorenzi dalla Leopolda: 'Nessuna lezione da Salvini, ma diamoci una mossa' - Open_gol : La candidata Ceccardi sostiene un infondato passato criminale della donna che ha aggredito Salvini - missypippi : RT @formichenews: In #Toscana il #centrodestra ha già vinto (anche se perderà). ?? @marco_gervasoni spiega perché ?? ?? - F1inGenerale_ : #F1 | GP #Mugello 2020 - Cronaca in diretta della Gara #TuscanGP #F1inGenerale -