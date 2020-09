Del Debbio svela la miseria di Grillo. Storace: il metodo che piace a Zinga (Di domenica 13 settembre 2020) Beppe Grillo massacrato in un paio di minuti. " Sì, Paolo Del Debbio è un grande. Perché ha fatto bene a dire il fatto suo a quel gran cafone che rappresenta davvero la miseria umana", scrive Francesco Storace sul sito 7Colli commentando le parole del conduttore di Dritto e Rovescio dopo l'aggressione, da parte del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, di un giornalista della sua trasmissione. "L'aggressione ad un giornalista che gli fa una domanda fastidiosa sulla Meloni e i sondaggi per Fratelli d'Italia è inaccettabile", scrive il videdirettore de Il Tempo, "ma Del Debbio non può essere l'unico a denunciarlo solo perché quel cronista – Francesco Selvi – lavora per lui, a Dritto e Rovescio. Sì, qualche ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Beppemassacrato in un paio di minuti. " Sì, Paolo Delè un grande. Perché ha fatto bene a dire il fatto suo a quel gran cafone che rappresenta davvero laumana", scrive Francescosul sito 7Colli commentando le parole del conduttore di Dritto e Rovescio dopo l'aggressione, da parte del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, di un giornalista della sua trasmissione. "L'aggressione ad un giornalista che gli fa una domanda fastidiosa sulla Meloni e i sondaggi per Fratelli d'Italia è inaccettabile", scrive il videdirettore de Il Tempo, "ma Delnon può essere l'unico a denunciarlo solo perché quel cronista – Francesco Selvi – lavora per lui, a Dritto e Rovescio. Sì, qualche ...

matteosalvinimi : Ma come si fa spintonare e far cadere dalle scale una persona? Grillo vergognoso, tutta la mia solidarietà al giorn… - LegaSalvini : AGGRESSIONE INVIATO DI #DRITTOEROVESCIO, COSÌ PAOLO DEL DEBBIO MASSACRA BEPPE GRILLO - matteosalvinimi : Paolo Del Debbio: 'Risorse spese male, norme scritte peggio, criteri discutibili e ritardi burocratici. Risultato:… - Katia8311 : @francescocaprad @Donatellaalber @Drittorovescio_ Ma va a cagare sono fiera di seguire un giornalista come Paolo de… - CaratelliAugust : AUGUSTO CARATELLI A RETE 4 DA DEL DEBBIO DENUNCIA LA NASCITA DI TENDOPOLI AL CENTRO DI ROMA ED E' BOOM DI ASCOLTI C… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Debbio Ecco perché Del Debbio straccia Formigli. La scoperta di Repubblica terrorizza la sinistra Il Tempo Del Debbio svela la miseria di Grillo. Storace: il metodo che piace a Zinga

Beppe Grillo massacrato in un paio di minuti. " Sì, Paolo Del Debbio è un grande. Perché ha fatto bene a dire il fatto suo a quel gran cafone che rappresenta davvero la miseria umana", scrive Francesc ...

Ecco perché Del Debbio straccia Formigli. La scoperta di Repubblica terrorizza la sinistra

Svelato l'arcano televisivo, ecco perché perché Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio hanno stracciato PiazzaPulita di Corrado Formigli: il primo ha un popolo, il secondo no. A risolvere l'enigm ...

Beppe Grillo massacrato in un paio di minuti. " Sì, Paolo Del Debbio è un grande. Perché ha fatto bene a dire il fatto suo a quel gran cafone che rappresenta davvero la miseria umana", scrive Francesc ...Svelato l'arcano televisivo, ecco perché perché Paolo Del Debbio e il suo Dritto e Rovescio hanno stracciato PiazzaPulita di Corrado Formigli: il primo ha un popolo, il secondo no. A risolvere l'enigm ...