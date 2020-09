Cristina D’Avena parla del compagno ‘segreto’: le confessioni (Di domenica 13 settembre 2020) Cristina D’Avena, voce che ha accompagnato l’infanzia delle nuove generazioni e non solo, di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando di aspetti della sua vita ancora sconosciuti al grande pubblico. Spiegando il suo rapporto con i fans, infatti, confessa un affetto reciproco nei loro confronti. Lei stessa dedica molto tempo a loro, … L'articolo Cristina D’Avena parla del compagno ‘segreto’: le confessioni proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 13 settembre 2020)D’Avena, voce che ha accompagnato l’infanzia delle nuove generazioni e non solo, di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera,ndo di aspetti della sua vita ancora sconosciuti al grande pubblico. Spiegando il suo rapporto con i fans, infatti, confessa un affetto reciproco nei loro confronti. Lei stessa dedica molto tempo a loro, … L'articoloD’Avenadel‘segreto’: leproviene da Gossip e Tv.

