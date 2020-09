Coronavirus | Briatore è guarito e già tornato a Montecarlo

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 13 settembre 2020) Ha lasciato casa Santanchè, dov’era in isolamento, ed è. Flaviodal. L’imprenditore del Billionaire, scrive l’Ansa, è risultato negativo agli ultimi 2 tamponi, pertanto ha fatto le valigie ed èalla sua abitazione nel Principato di Monaco.: “Sono in superforma“ Da sabato 29 agosto, dopo esser stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, Flavioha soggiornato a casa dell’amica Daniela Santanchè. In ospedale era rimasto per quasi una settimana, poi come son migliorate le sue condizioni è andato in isolamento domiciliare nell’appartamento milanese della parlamentare. Su ...