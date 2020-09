Chris Evans e la “dick pic” che fa scatenare il web (Di domenica 13 settembre 2020) Chris Evans è un sogno erotico per tante donne ma anche per tanti uomini, a giudicare dai tanti fotomontaggi che vedono l’attore che interpreta Capitan America intento in acrobazie erotiche con altri uomini (ovviamente, sono tutti fake). Per questo motivo, la disavventura capitatagli sui social nella giornata di ieri è diventata un dibattitissimo tema (sugli stessi social): Chris Evans ha infatti mostrato per errore uno screenshot del rullino fotografico del suo iPhone. E tra le tante foto presenti nel rullino c’era presente anche una “dick pick” (evitiamo di tradurre, certi che capiamo di cosa si parla). Una foto – presto cancellata ma subito screenshottata – che ha mandato in visibilio i fan. L'articolo Chris Evans e la ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 13 settembre 2020)è un sogno erotico per tante donne ma anche per tanti uomini, a giudicare dai tanti fotomontaggi che vedono l’attore che interpreta Capitan America intento in acrobazie erotiche con altri uomini (ovviamente, sono tutti fake). Per questo motivo, la disavventura capitatagli sui social nella giornata di ieri è diventata un dibattitissimo tema (sugli stessi social):ha infatti mostrato per errore uno screenshot del rullino fotografico del suo iPhone. E tra le tante foto presenti nel rullino c’era presente anche una “dick pick” (evitiamo di tradurre, certi che capiamo di cosa si parla). Una foto – presto cancellata ma subito screenshottata – che ha mandato in visibilio i fan. L'articoloe la ...

snowpointexe : RT @mendessmjle: Quanta ipocrisia che vedo. Siete tutte contro il revenge porn e poi “amo mi mandi i nudes di Chris Evans in dm”. Vorrei ve… - krug_daninad : La storia di Chris Evans conferma ancora una volta che non riconosciamo gli artisti come individui sensibili aventi… - snowpointexe : RT @Deddinx: Quindi in pratica se escono foto di una celebrità donna e qualcuno chiede le foto è un porco schifoso maiale arrapato ma se vo… - _dream_lantern : RT @vlavivlava: Poi mi spiegate cosa c'entra il femminismo con il cazzo di Chris Evans perché sono curioso - hbovlevard : chi ve lo dice che quelle che chiedono foto di Chris Evans siano femministe? le femministe SANNO e LOTTANO contro t… -