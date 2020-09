Biglia è in Turchia, pronto per le visite con il Karagumruk (Di domenica 13 settembre 2020) Lucas Biglia è arrivato a Istanbul, confermato quanto vi avevamo raccontato ieri sera. Il centrocampista centrale si sottoporrà nelle prossime ore alle visite con il Karagumruk, non ci saranno sorprese. Biglia ha accettato il biennale che gli era stato proposto, dopo essere stato a lungo in trattativa con il Torino. Ma poi il club granata ha deciso di non approfondire e Biglia ha accettato l’offerta turca. Foto: Instagram personale di Biglia L'articolo Biglia è in Turchia, pronto per le visite con il Karagumruk proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Lucasè arrivato a Istanbul, confermato quanto vi avevamo raccontato ieri sera. Il centrocampista centrale si sottoporrà nelle prossime ore allecon il, non ci saranno sorprese.ha accettato il biennale che gli era stato proposto, dopo essere stato a lungo in trattativa con il Torino. Ma poi il club granata ha deciso di non approfondire eha accettato l’offerta turca. Foto: Instagram personale diL'articoloè inper lecon ilproviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Biglia atteso domani in #Turchia: giocherà nel #Karagumruk, la stesso club di #Viviano - Cicodecuba1 : @AlfredoPedulla Il Milan cede Biglia in Turchia? - GraziaMarocco : RT @la_rossonera: Lucas Biglia domani sosterrà in Turchia le visite mediche con il Karagumruk. Il centrocampista argentino, svincolatosi lo… - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Lucas Biglia domani sosterrà in Turchia le visite mediche con il Karagumruk. Il centrocampista argentino, svincolatosi lo… - la_rossonera : Lucas Biglia domani sosterrà in Turchia le visite mediche con il Karagumruk. Il centrocampista argentino, svincolat… -