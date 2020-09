Venezia 77, Cate Blanchette: 'Ci spiace non aver potuto premiare Rosi' (Di sabato 12 settembre 2020) 'Tutti noi della giuria abbiamo rispetto profondo per Gianfranco Rosi e ne ammiriamo il modo di fare cinema. La decisione di escluderlo è stata difficile tanto che volevamo creare un premio speciale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 settembre 2020) 'Tutti noi della giuria abbiamo rispetto profondo per Gianfrancoe ne ammiriamo il modo di fare cinema. La decisione di escluderlo è stata difficile tanto che volevamo creare un premio speciale ...

MediasetTgcom24 : Venezia 77, Cate Blanchette: 'Ci spiace non aver potuto premiare Rosi' #venezia77 - repubblica : Cate Blanchett incanta la Mostra di Venezia: una farfalla sul red carpet - demian_yexil : RT @isadoralarosa: A ME NON PIACE PER NIENTE STO VESTITO...COSA NE PENSATE? Cate Blanchett incanta la Mostra di Venezia: una farfalla sul r… - swe4tae : RT @gagakasex: Quest’anno la mostra di Venezia è diventata la sagra dei pizzettari e mi dispiace per Cate che deve stare in mezzo a quella… - Ammarvel_ : RT @fyrewinter: Chiusura di Venezia 77 ma io voglio ricordare questa perla che ci ha donato Cate Blanchett all'inizio. -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Cate Cate Blanchett incanta la Mostra di Venezia: una farfalla sul red carpet La Repubblica Venezia 2020, le pagelle: Cate Blanchett vale per due (voto 9), Vittorio Sgarbi un déjà vu (voto 4)

Si definisce una donna punk prestata al cinema, fa un discorso di ringraziamento per il Leone d’oro pieno di ironia e pathos, ricordando che il cinema è inclusione. Ambigua, enigmatica, spiazzante: ...

Cate Blanchett, a Rosi volevamo dare un premio speciale

(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - "Tutti noi della giuria abbiamo rispetto profondo per Gianfranco Rosi e ne ammiriamo il modo di fare cinema. La decisione di escluderlo è stata difficile tanto che volevamo ...

Si definisce una donna punk prestata al cinema, fa un discorso di ringraziamento per il Leone d’oro pieno di ironia e pathos, ricordando che il cinema è inclusione. Ambigua, enigmatica, spiazzante: ...(ANSA) - VENEZIA, 12 SET - "Tutti noi della giuria abbiamo rispetto profondo per Gianfranco Rosi e ne ammiriamo il modo di fare cinema. La decisione di escluderlo è stata difficile tanto che volevamo ...