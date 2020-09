Scuola, libri più cari dell'1,5% e famiglie più povere. Per Federconsumatori è stangata (Di sabato 12 settembre 2020) Crollato il potere d'acquisto rispetto al 2019, l'associazione denuncia: "In media la spesa sarà di 540 euro, ma graverà su bilanci già in difficoltà". E Confcommercio lancia l'allarme sulla crisi delle cartolerie Leggi su repubblica (Di sabato 12 settembre 2020) Crollato il potere d'acquisto rispetto al 2019, l'associazione denuncia: "In media la spesa sarà di 540 euro, ma graverà su bilanci già in difficoltà". E Confcommercio lancia l'allarme sulla crisie cartolerie

AMorelliMilano : I banchi a rotelle di #Azzolina? 'Sono stati creati per un tipo di scuola in cui non si usano i libri' ?????… - ehymarty : RT @raindropsway: La scuola è tossica. In quarantena ho scoperto nuovi hobby come fare i dolci e scrivere,ho trovato tempo per me stessa,ho… - nqueenserenity : RT @raindropsway: La scuola è tossica. In quarantena ho scoperto nuovi hobby come fare i dolci e scrivere,ho trovato tempo per me stessa,ho… - beforeanne : RT @raindropsway: La scuola è tossica. In quarantena ho scoperto nuovi hobby come fare i dolci e scrivere,ho trovato tempo per me stessa,ho… - giograaa : RT @raindropsway: La scuola è tossica. In quarantena ho scoperto nuovi hobby come fare i dolci e scrivere,ho trovato tempo per me stessa,ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola libri Scuola, libri di testo in braille per alunni e alunne non vedenti gonews Radicondoli, il sindaco saluta studenti e docenti

"In bocca al lupo ai ragazzi, buon lavoro agli insegnanti". All’antivigilia dell’apertura dell’anno scolastico, il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, rivolge il saluto e gli auguri della ...

Azzolina in visita a Chiavazza: “Lavoro d'eccellenza a Biella”. E su misurazione febbre: “Potremmo impugnare ordinanza” FOTO

La ministra dell'Istruzione boccia l'ordinanza del Piemonte: “Credo che non si possa cambiare le regole a 4 giorni dall'inizio della scuola. Non è escluso che il ministero della Salute potrebbe impugn ...

"In bocca al lupo ai ragazzi, buon lavoro agli insegnanti". All’antivigilia dell’apertura dell’anno scolastico, il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini, rivolge il saluto e gli auguri della ...La ministra dell'Istruzione boccia l'ordinanza del Piemonte: “Credo che non si possa cambiare le regole a 4 giorni dall'inizio della scuola. Non è escluso che il ministero della Salute potrebbe impugn ...