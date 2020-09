Rinnovare il reddito di cittadinanza, ecco il modulo Inps (Di sabato 12 settembre 2020) Proprio ieri parlavamo del rischio per molti di non ricevere la mensilità di ottobre del reddito di cittadinanza. Chi ha fatto la domanda e ha ottenuto la prima card carica tra marzo e aprile 2019 è in scadenza. Il sussidio infatti dura solo diciotto mesi più altri 18 mesi da richiedere se ci sono le condizioni. Si può Rinnovare il reddito di cittadinanza compilando i moduli di richiesta scaricabili dal sito Inps. Il link è questo, potete anche cercarlo con questa voce nell’elenco dei moduli Inps: “RdC/ PdC – Domanda di reddito di cittadinanza / Pensione di cittadinanza” data di pubblicazione 2 aprile 2019.Qual è la differenza tra ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 12 settembre 2020) Proprio ieri parlavamo del rischio per molti di non ricevere la mensilità di ottobre deldi. Chi ha fatto la domanda e ha ottenuto la prima card carica tra marzo e aprile 2019 è in scadenza. Il sussidio infatti dura solo diciotto mesi più altri 18 mesi da richiedere se ci sono le condizioni. Si puòildicompilando i moduli di richiesta scaricabili dal sito. Il link è questo, potete anche cercarlo con questa voce nell’elenco dei moduli: “RdC/ PdC – Domanda didi/ Pensione di” data di pubblicazione 2 aprile 2019.Qual è la differenza tra ...

