Pavia: bimba positiva al Covid, la classe e gli insegnanti in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Un’intera classe dell’asilo 8 marzo di Pavia finisce in quarantena dopo che una delle piccole alunne, una bimba di 4 anni, è risultata positiva al Covid-19. Secondo quanto apprende l’Ansa, la bambina è asintomatica, ma come prevedono i protocolli governativi, Ats (l'ex Asl) e Comune di Pavia hanno già disposto l’isolamento dei 13 compagni e delle maestre. Al contempo, sono state avviate le operazioni di sanificazione della classe, mentre le altre sezioni della scuola proseguiranno regolarmente le lezioni. Nei giorni scorsi, la positività di un bimbo di 8 anni ha portato alla chiusura di due classi in una scuola di Firenze. Covid: bambino di 8 anni ... Leggi su blogo (Di sabato 12 settembre 2020) Un’interadell’asilo 8 marzo difinisce indopo che una delle piccole alunne, unadi 4 anni, è risultataal-19. Secondo quanto apprende l’Ansa, la bambina è asintomatica, ma come prevedono i protocolli governativi, Ats (l'ex Asl) e Comune dihanno già disposto l’isolamento dei 13 compagni e delle maestre. Al contempo, sono state avviate le operazioni di sanificazione della, mentre le altre sezioni della scuola proseguiranno regolarmente le lezioni. Nei giorni scorsi, la positività di un bimbo di 8 anni ha portato alla chiusura di due classi in una scuola di Firenze.: bambino di 8 anni ...

